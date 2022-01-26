Курск, , 18:16 — REGNUM В Курске началась вакцинация подростков от коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вакцина от коронавируса Gov-murman.ru

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Прививать подростков начали в Курской городской детской поликлинике № 7.

Вакцина «Спутник М» представляет собой препарат «Спутник V» в меньшей дозировке — одна пятая часть от взрослой. Первую партию вакцины регион получил 21 января. Противопоказаниями к вакцинации являются обострение хронических заболеваний, вновь выявленные острые заболевания и острые аллергические реакции.

Вакцинация проходит в два этапа после осмотра врача. Для вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет требуется согласие родителей, подростки старше 15 лет могут принимать решение о вакцинации самостоятельно.