Ульяновск, , 08:20 — REGNUM В Ульяновской области с 27 января с ограничениями стал работать ряд учреждений. Соответствующие изменения внесены в указ о введении режима повышенной готовности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Дополнительные меры вводятся с учётом эпидемической обстановки и предложений управления Роспотребнадзора. С 27 января МФЦ будет оказывать услуги жителям по предварительной записи и запрещается посещение аквапарков детям младше десяти лет.

Кроме того, фуд-корты в торговых центрах будут работать навынос. Помимо этого, действие режима повышенной готовности в Ульяновской области продлили до 1 апреля.

Напомним, что в регионе также сократили наполовину от вместимости заполняемость аквапарков. Аналогичное ограничение коснулось работы театров, кинотеатров, концертных учреждений и условий проведения федеральных спортивных соревнований. Также вернули QR-кода для посещений торговых центров, заселения в гостиницы — альтернативными документами являются отрицательные результаты теста на коронавирус или справка о перенесённом не более полугода назад заболевании.

Отметим, что в Ульяновской области сделано 1 695 204 лабораторных исследования на коронавирус. За последние сутки количество жителей (контактных лиц), находящихся под наблюдением, увеличилось с 9235 до 10 372.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области до 1 февраля предприятиям общественного питания разрешили работать в ночное время.

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