Белгород, 26 января 2022, 17:14 — REGNUM Выборочную проверку положительных ПЦР-тестов на штамм «Омикрон» начнут проводить лаборатории Белгородской области, сообщили на брифинге 26 января руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева.
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Ежедневно в регионе анализируют порядка 10 тысяч тестов на коронавирус. В федеральную лабораторию направляют 10% всех положительных проб, подтверждения штамма «Омикрон» не поступало. Со следующей недели подобные исследования начнут проводит белгородские специалисты.
Предприятиям региона рекомендовано по возможности перевести 30% сотрудников на удалённый режим работы.