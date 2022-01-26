Белгород, 26 января 2022, 17:14 — REGNUM Выборочную проверку положительных ПЦР-тестов на штамм «Омикрон» начнут проводить лаборатории Белгородской области, сообщили на брифинге 26 января руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева.

Тест на коронавирус
Тест на коронавирус
Yanao.ru

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Ежедневно в регионе анализируют порядка 10 тысяч тестов на коронавирус. В федеральную лабораторию направляют 10% всех положительных проб, подтверждения штамма «Омикрон» не поступало. Со следующей недели подобные исследования начнут проводит белгородские специалисты.

«Задача — наращивать тестирование. Важно своевременно выявить заболевание и провести работу с контактными лицами. Конечно, прибавилось работы эпидемиологам, медикам. Через 1−2 недели волна накроет и Белгородскую область. Вирус «Омикрон» отличается определёнными свойствами — высокой заразностью, усилением проникновения в клетки организма и связывания с человеческими рецепторами, характеризуется быстрым распространением, т.к. инкубационный период сократился до 1−2 дней», — отметила Елена Оглезнева.

Предприятиям региона рекомендовано по возможности перевести 30% сотрудников на удалённый режим работы.