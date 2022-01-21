Тамбов, , 14:59 — REGNUM В Тамбовской области 21 января подтверждено 183 новых случая заражения коронавирусом — на четыре больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в области были зарегистрированы 64 тыс. 690 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 59 тыс. 65 пациентов, в том числе 87 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1864 человека. Десять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.