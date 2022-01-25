Якутск, , 04:43 — REGNUM За сутки в больницы с коронавирусной инфекцией попали 135 жителей Якутии (днём ранее — 108). В отделениях реанимации находятся 13 пациентов в крайне тяжёлом состоянии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 января в оперативном штабе региона.

Госпиталь (сс) Pouya Bazargard. Mehr News Agency

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В тяжёлом состоянии — 53 больных с COVID-19, все они не прошли вакцинацию. За сутки количество заболевших коронавирусом якутян достигло 1525 (днём ранее — 1211). При этом в Якутске заразились 1250 человек.

Много новых заболевших также в Мегино-Кангаласском, Верхневилюйском, Алданском, Намском и Таттинском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии объявили мобилизацию медработников из-за распространения COVID-19. На персонал больниц в связи со сложной обстановкой по коронавирусу легла очень сильная нагрузка.