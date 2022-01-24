Красногорск, , 12:42 — REGNUM Число вызовов врачей на дом в Подмосковье достигло рекордных показателей. Об этом 24 января сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам главы Подмосковья, количество ежедневных вызовов врачей на дом в регионе выросло в десять раз по сравнению с показателями, которые были до начала пандемии коронавируса. Подобную динамику губернатор объяснил распространением нового штамма SARS-CoV-2 «Омикрон».

"У нас в последние дни количество вызовов подошло к 50 тыс. в сутки. А в доковидное время было 5−7 тыс. вызовов врачей на дом. Вчера или позавчера был пик — 57 тыс. вызовов», — сказал Воробьев.

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