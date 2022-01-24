Ханты-Мансийск, , 00:03 — REGNUM В нескольких муниципалитетах Югры из-за роста заболеваемости COVID-19 вводится дистанционное обучение школьников с 25 января по 8 февраля 2022 года из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дистанционное обучение Алексей Яковлев © ИА REGNUM

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Учащиеся переводятся на удалённое обучение в городах Когалыме, Нефтеюганске, Нижневартовске, Сургуте, Урае, Югорске, Ханты-Мансийске и в Советском районе. Рекомендовано перейти на дистант колледжам и вузам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре 23 января 2022 года поставлен рекорд суточных заражений коронавирусом — 1142 случая. Всего с начала пандемии в регионе зафиксированы 102 240 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 93 789 человек, а от COVID-19 скончались 2133.

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