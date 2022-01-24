Белгород, , 09:52 — REGNUM С просьбой не заниматься самолечением, а незамедлительно обращаться к врачам при первых признаках недомогания обратился к подписчикам 24 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Прием у врача Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Глава региона напомнил, что эпидемиологическая ситуация в области сейчас достаточно спокойная, большой рост заболевших не регистрируется. Однако врачи предупреждают, что течение COVID-19 при штамме «Омикрон» отличается от штамма «Дельта» тем, что нет высокой температуры. Приняв недомогание за лёгкую простуду, врачи опасаются, что многие начнут заниматься самолечением.

«Приобрести лекарства от коронавируса в аптеках пока невозможно, поэтому я хотел вас попросить: при обнаружении таких признаков у себя и своих близких обращайтесь к врачу. Мы приобрели лекарства в большом количестве, и я надеюсь, что мы при внимательном отношении к своему здоровью сможем успешно пройти этот этап пандемии. Конечно, сил уже нет ни у кого, все уже устали. Надеюсь, что вся эта болезнь уже близка к своему завершению. Очень хотелось бы на это надеяться», — написал губернатор на своей странице в социальной сети.

Власти планируют увеличить количество операторов в call-центрах, а при росте числа заболевших планомерно увеличат количество инфекционных коек с нынешних 1 487 до 4 407.