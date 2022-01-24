Белгород, 24 января 2022, 09:52 — REGNUM С просьбой не заниматься самолечением, а незамедлительно обращаться к врачам при первых признаках недомогания обратился к подписчикам 24 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Глава региона напомнил, что эпидемиологическая ситуация в области сейчас достаточно спокойная, большой рост заболевших не регистрируется. Однако врачи предупреждают, что течение COVID-19 при штамме «Омикрон» отличается от штамма «Дельта» тем, что нет высокой температуры. Приняв недомогание за лёгкую простуду, врачи опасаются, что многие начнут заниматься самолечением.
Власти планируют увеличить количество операторов в call-центрах, а при росте числа заболевших планомерно увеличат количество инфекционных коек с нынешних 1 487 до 4 407.