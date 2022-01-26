Нижний Новгород, , 16:15 — REGNUM Из-за роста заболеваемости коронавирусом и острыми респираторными вирусными инфекциями 47 школ в Нижегородской области были вынуждены закрыться на карантин. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Таким образом, полноценный карантин введён в 14% общеобразовательных и дошкольных учреждений Нижегородской области.

Также в ведомстве отмечают, что за минувшую неделю заболеваемость коронавирусом в регионе выросла сразу на 70%, а гриппом и ОРВИ — на 46%. Рост числа заболевших нижегородцев наиболее активен среди школьников — детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет, а также среди взрослых в возрасте от 30 до 49 лет.