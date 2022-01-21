Томск, , 14:11 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области скончались три пациента с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 21 января в федеральном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Томской области жертвами коронавирусной инфекции стали уже 694 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 января в регионе выявлено 64 438 носителей коронавируса, выздоровели 58 587 человек.

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