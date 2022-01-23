Чита, , 11:47 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 23 января, от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 612 508 человек (+12 977 за неделю). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Вакцина Permkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Известно, что 571 531 человек полностью вакцинирован (+13 170 за неделю) и 138 029 забайкальца привиты повторно (+11 496 за неделю).

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 января введена проверка кодов на входе в ТЦ, ТК, ТРЦ, и при обслуживании посетителей на объектах непродовольственной группы товаров. С 13 января эти объекты разрешено посещать и забайкальцам, не имеющим QR-кода o вакцинации или перенесенном заболевании, но только в том случае, если гражданин отправился в аптеку или продуктовый магазин.

Читайте также: В Забайкалье от COVID-19 привиты более 50% жителей региона