Магадан, , 07:41 — REGNUM В министерстве образования Магаданской области обсуждается возможность введения дистанционного обучения для школьников — всё зависит от эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 января в пресс-службе правительства Колымы.

Дистанционное образование Денисов (с) mos.ru

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Отмечается, что ежедневный мониторинг заболеваемости коронавирусом по всем уровням образования позволяет отследить динамику заражений по каждому учреждению.

«Решение об организации дистанционной формы обучения принимается с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе на основании предписания Роспотребнадзора по Магаданской области», — пояснили в минздраве.

В случае выявления заболеваемости обучающихся или сотрудников COVID-19 возможны несколько вариантов «дистанта».

Студенты СВГУ по решению Минобрнауки России остаются на дистанционном обучении до 6 февраля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке на карантин из-за COVID-19 27 января закрыты более десяти групп в садах и свыше 30 классов в школах.