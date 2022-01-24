Орел, , 10:33 — REGNUM Плановый приём пациентов, в том числе детей, приостановлен в медицинских учреждениях Орловской области, сообщили в пресс-службе облправительства по итогам заседания регионального оперативного штаба 23 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что плановый прием пациентов в больницах и поликлиниках, в том числе детских приостановлен, за исключением приёма для выписки пациентов. Решение глава региона объяснил ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Глава департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов уточнили, что нагрузка на амбулаторно-поликлинические учреждения выросла в отдельных случаях в два раза, всего сейчас наблюдается 3105 человек с COVID-19.

«В связи со складывающейся ситуацией необходимо приостановить оказание плановой медицинской помощи в медицинских организациях (особенно это касается поликлиник), оставив по одному специалисту для выписки рецептов. В том числе планируется привлечь к этой работе специалистов профилактических медицинских организаций, таких как физкультурный диспансер и других», — отметил Станислав Шувалов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о прекращении планового приема пациентов объявили в Калмыкии и Санкт-Петербурге, в ряде регионов приостановили диспансеризацию.

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