Рязань, , 12:12 — REGNUM Учебный процесс из-за роста числа заболевания ОРВИ приостановлен в трёх школах Рязани, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Карантин в школе 12kurgan.ucoz.ru

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С 24 января временно приостановлено обучение в гимназии №5 и школе №69. Ученики школы №35 не учатся до 25 января. Из-за большого количества заболевших учебный процесс также приостановлен в 41 классе 16 школ. На карантин по COVID-19 ушли 175 классов в 45 школах.

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 17 января, эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ в целом по области выше на 45,3%, по Рязани — на 37,6%. Преимущественно болели дети до 14 лет.