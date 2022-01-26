Москва, , 16:29 — REGNUM Новый штамм коронавируса «Омикрон» уже стал доминирующим в Москве, на него приходится порядка 80% новых случаев заражения. Об этом 26 января сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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При этом она отметила, что «Омикрон» реже вызывает значительные осложнения у заболевших. Пациенты с этим вариантом вируса не составляют большинство среди госпитализированных.

На сегодняшний день 90% выявленных инфицированных штаммом «Омикрон» лечатся амбулаторно, добавила заместитель мэра.

Согласно данным портала «стопкоронавирус.рф», за последние сутки в Москве выявлено 19 856 новых случаев заражения, скончались 74 пациента с COVID-19.