Омск, , 12:16 — REGNUM Старт праздничных мероприятий, посвящённых 200-летию Омской области, из-за пандемии коронавируса перенесён с февраля на более поздний срок. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Правительство Омской области Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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21 января губернатор Омской области Александр Бурков провёл заседание оргкомитета по подготовке и празднованию 200-летия региона. Уточняется, что выбор новой даты старта празднования будет зависеть от развития эпидситуации.

«Вы знаете, что в 1822 году 7 февраля императором Александром I подписан Указ «О разделении сибирских губерний на Западное и Восточное управления». И вот тогда впервые прозвучали слова «Омская область». С этого времени ведётся отсчёт рождения нашей области», — напомнил Бурков.

В честь юбилея будет выпущена памятная медаль. Её вручат тем, кто трудился и трудится на благо региона. Дизайн медали разрабатывается.

В плане проведения юбилейного года — более 140 различных мероприятий. Если позволит эпидситуация, омские театры и филармония будут гастролировать по районам области. В марте 2022 года запланированы гастроли Омского драматического театра на сцене театра им. Вахтангова в Москве.

Кроме того, запланирован гастрольный тур по 13 городам России Омского русского народного хора с творческим проектом «Наследники Сибири».

Весной должен пройти пятый Международный конкурс скрипачей им. Янкелевича. Состоится долгожданное для жителей Тары открытие культурно-досугового центра «Север».

В календаре спортивных событийна текущий год — около 450 мероприятий. Запланировано и масштабное проведение Дней Омской области в Совете Федерации и осенний финальный праздничный концерт.

На 30 сентября запланировано торжественное собрание в Концертном зале с церемонией вручения высших государственных наград Омской области.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 января в Омской области подтверждено 135 368 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 127 327 человек, скончались 3390 ковид-пациентов.

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