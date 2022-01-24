Красногорск, , 13:51 — REGNUM Количество ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье в два раза превысило предыдущие максимальные показатели. Об этом 24 января заявила зампред правительства — министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам чиновницы, в среднем на территории Подмосковья ежедневно выявляют порядка 4,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

«При этом пик у нас был выявлен на прошлой неделе — это 7 тыс. выявленных случаев в сутки. В прошлую волну пик был 3,5 тыс. Уже сейчас в два раза больше», — отметила Стригункова.

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