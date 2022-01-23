Москва, , 11:58 — REGNUM В Российской Федерации за прошедшие сутки госпитализированы 6211 человек с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 23 января, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего за прошедшие сутки во всех 85 регионах России было выявлено 63 205 новых случаев заражения коронавирусом. Однако госпитализация понадобилась только 6211 пациентам. Доминирующим штаммом коронавируса в России становится «Омикрон», при заражении которым COVID-19 протекает значительно легче.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 23 045 человек. Скончались от последствий COVID-19 за прошедшие 24 часа 679 человек.