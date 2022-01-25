Москва, , 16:07 — REGNUM За неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в два раза, заявила 25 января глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Анна Попова Council.gov.ru

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«В РФ продолжается подъём заболеваемости, как вы уже отметили. И по итогам третьей недели зарегистрировано 339 040 случаев заболеваний. Показатель составил 231 на 100 тыс. населения. И это в два раза выше, чем на предыдущей неделе», — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Она отметила, что более половины случаев приходятся на три региона — Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.