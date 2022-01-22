Москва, , 15:01 — REGNUM Рекомендации бороться с штаммом коронавируса «Омикрон» при помощи ингаляций водкой нужно воспринимать как неудачную шутку. Об этом в беседе с «Газетой.ру» заявил Геннадий Онищенко — зампрезидента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук.

Геннадий Онищенко Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Ингаляции водкой, самогоном — неумные издевки. Глупая, неудачная шутка», — отметил он.

Ранее доктор медицинских наук академик РАН Сергей Колесников заявил, что ингаляции водкой помогают вывести «Омикрон» из дыхательной системы. При этом он напомнил о необходимости соблюдать соцдистанцию, мыть нос и руки.