Санкт-Петербург, , 17:40 — REGNUM Запрет на профилактические осмотры, диспансеризацию и плановый приём взрослых и детей в поликлиниках Санкт-Петербурга — вынужденная временная мера, которая рассчитана на четыре-пять недель, сообщил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Лисовец Gov.spb.ru

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Напомним, с 21 января оказание плановой амбулаторной медпомощи, за исключением той, что необходима для пациентов, чтобы сохранить им жизнь, запрещена главным санитарным врачом города. По словам главы комздрава, чтобы снизить нагрузку на амбулаторное звено, которое в первую очередь работает с пациентами, вводится временный запрет на профилактические осмотры, диспансеризацию и плановые медосмотры.

«Ситуация вынужденная и продиктованная ухудшающейся эпидситуацией. В Петербурге сегодня зарегистрировано впервые выявленных случаев коронавирусных зараженных более 5 тысяч. Прирост, по сравнению с днем ранее, составил 24%. Если предполагать, что такой темп прироста сохранится, то завтра мы можем ждать более 7,5 тыс. заболевших, может быть и больше, в начале следующей недели — более 10 тыс. Исходя из прогнозов, мы приняли меры, которые позволят обеспечить всех пациентов, которые болеют ковидом, на амбулаторном этапе качественной и доступной помощью», — пояснил чиновник.

Запрет будет непродолжительным, всего на четыре-пять недель. Лисовец отметил, что плановая помощь приостановится в поликлиниках при тех заболеваниях и состояниях, при которых эту помощь можно на небольшой промежуток времени приостановить.

«Естественно, ухудшение течения сердечно-сосудистых заболеваний, оказание плановой помощи онкологическим пациентам, необходимость выписки пациентов, подготовка пациентов к плановой госпитализации, допустим, вакцинации против ковида — эти мероприятия ни в коем времени ограничены не будут и сохранятся», — заверил Дмитрий Лисовец подчеркнув, что медпомощь как на амбулаторном этапе, так и в экстренной, неотложной форме будет оказываться.

Кроме того, плановая медпомощь в стационарах отменена не будет.

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