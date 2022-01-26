Якутск, 26 января 2022, 08:09 — REGNUM Жители Якутска иногда обращаются на горячую линию по коронавирусу в ситуации, когда неотложная помощь не требуется. В том числе звонят те, кто контактировал с ковид-инфицированными. Заведующая медцентром Якутска Римма Яковлева считает, что в таких случаях люди могли бы сами купить и сделать тесты на COVID-19, сообщило ИА SakhaDay.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»
Читайте также: Якутяне жалуются, что к больным с подозрением на COVID-19 не приходят врачи
Корреспондент ИА SakhaDay обзвонил аптеки и не нашёл в продаже тестов на коронавирус. Их можно приобрести только под заказ, с доставкой через десять дней.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутска возмущены, что им и их детям не оказывают медицинскую помощь. В соцсетях люди жалуются, что не могут дождаться врача.