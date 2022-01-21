Санкт-Петербург, , 17:46 — REGNUM В Санкт-Петербурге вслед за взрослыми плановый медосмотр и диспансеризация также приостанавливаются в отношении детей, на четыре-пять недель, сообщил 21 января председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

На приеме у врача-педиатра в детской поликлинике Admoblkaluga.ru

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По словам чиновника, плановые осмотры с сегодняшнего дня в детских поликлиниках приостановлены.

«Всё больше и больше изо дня в день заболевает детей. Несмотря на то, что у большей доли заболевших заболевание протекает в легкой форме. Но как бы то ни было, нет никакой необходимости рисковать здоровьем детей. Может быть на один, полтора месяца эту помощь можно перенести», — подытожил чиновник.

Он уточнил, что как только ситуация с ковидом начнет улучшаться, власти увидят снижение числа заболевающих, риск для детей будет снижен к минимуму во время посещения поликлиник, профилактические осмотры будут возвращены.

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