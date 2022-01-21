Санкт-Петербург, , 18:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге после новогодних праздников выросло не только количество сданных тестов на ковид, но и их положительная доля, она достигла 30%, сообщил 21 января председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Ещё десять дней назад доля таких положительных тестов составляла 10−13%. Вместе с тем чиновник указал, что присвоение пациентам эпидномера (то количество заболевших, что ежесуточно отражается в ковидной статистике, — прим. ред.) проводит сотрудник Роспотребнадзора после обращения врача.

«Просто сданный положительный тест недостаточно для получения эпидномер (а в буреем QR-кода, — прим.ред.). Поэтому мы даем пациентами, у которых есть положительный результат ПЦР-теста и заболевание протекает в легкой форме или бессимптомно, обратиться с результатами в поликлинику у дома, где ему проведут осмотр и собрана вся необходимая информация для Роспотребнадзора, чтобы потом получить QR-код в личном кабинете Госуслуг», — подытожил Лисовец.