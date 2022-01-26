Березники, Пермский край, 26 января 2022, 06:58 — REGNUM В Березниках Пермского края чиновники приняли решение об отмене массовых культурных событий, а 30% сотрудников учреждений культуры перевести на удаленный режим работы. Об этом сообщают СМИ.
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Мероприятия в учреждениях культуры отменяются либо переносятся до улучшения эпидситуации. Кроме березниковских театров, музеев, музыкальной школы, библиотек в список попали и учреждения Усолья.
Напомним, в Прикамье ухудшается эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией.