Екатеринбург, , 13:27 — REGNUM В Свердловской области суточный показатель госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией снизился на 95. По данным оперштаба на 26 января госпитализированы 180 человек, тогда как днем ранее — 275.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Излечился от COVID-19 еще 881 человек. В общей сложности в регионе ковид победили 188 300 граждан.

За 25 января в области обнаружили 1364 случая заражения коронавирусом. Число смертельных исходов сократилось более чем в два раз. От COVID-19 скончались еще 8 человек. Это на 16 меньше, чем за прошедшие сутки.