Астрахань, , 13:30 — REGNUM В Астраханской области 21 января подтверждено 400 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем было выявлено днём ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе было зарегистрировано 84 тыс. 963 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 954 человека.

За весь период 2587 человек скончались. Девять новых случаев зарегистрировано за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,88.