Улан-Удэ, , 08:10 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки подтверждено шесть новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Все скончавшиеся были в возрасте старше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса в республике стали 2586 человек.

В настоящее время в ковидных стационарах региона лечатся 1198 пациентов, состояние 662 из которых осложнено внебольничной пневмонией. 101 тяжёлый больной находится в реанимации, 39 подключены к аппаратам ИВЛ.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1415 коек: занято — 1198, свободно — 217 коек. Занятость коечного фонда составляет 84,7%», — отметили в оперштабе.