Москва, , 12:20 — REGNUM В 68 регионах России выявлен штамм коронавируса «Омикрон», сообщили 25 января в оперативном штабе по борьбе в COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Новый штамм коронавируса «Омикрон» зафиксирован в 68 регионах страны», — рассказали в штабе.

В штабе отметили рост числа госпитализаций — за сутки в ковид-стационары доставили 12 837 человек. При этом в пяти регионах число госпитализаций снизилось, в 79 — увеличилось.

Напомним, в России зафиксирован новый максимум выявленных заражений коронавирусом.