Якутск, , 05:00 — REGNUM Жизнеобеспечивающие предприятия Якутии получили распоряжение создать кадровый резерв на случай, если основной состав работников заразится коронавирусом. Об этом написал в своём телеграм-канале глава региона Айсен Николаев. Речь идёт об организациях общественного транспорта, ЖКХ и энергетики.

Осторожно коронавирус Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Глава республики отметил, что доля новых пациентов с коронавирусом снизилась в Якутске за счёт роста заболеваемости в районах республики. При этом наблюдается небольшой рост количества пациентов в тяжёлом состоянии.

«Амбулатории, поликлиники, участковые больницы должны быть обеспечены лекарствами, транспортом, при необходимости в них должно быть увеличено количество работников кол-центров», — распорядился Айсен Николаев.

Он призвал оказать помощь амбулаториям, поликлиникам и участковым больницам. Глава региона констатировал необходимость создать запас тестов и медикаментов и подготовиться к тому, что нагрузка на систему здравоохранения будет расти. Муниципалитетам также поручено принимать решения о работе школ и детских садов, организациям — задуматься о переводе сотрудников на дистанционный формат работы.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки количество заболевших коронавирусом якутян достигло 1525 (днём ранее — 1211). При этом в Якутске заразились 1250 человек. В больницы с коронавирусной инфекцией попали 135 жителей Якутии (днём ранее — 108).