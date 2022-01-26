Симферополь, , 13:20 — REGNUM В Республике Крым в коронавирусные стационары госпитализированы 83 пациента за последние сутки, данные на утро 26 января опубликовал региональный оперштаб. Накануне, 25 января, сообщалось о 79 госпитализированных крымчанах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Всего за последние сутки в Республике Крым положительные результаты тестов на коронавирус получили 330 человек — на 19 больше, чем накануне. 291 человек выписан с выздоровлением. Скончались ещё 11 пациентов с COVID-19.

Всего в Крыму с начала пандемии выявлено 130 778 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 121 826 человек. С начала пандемии через больницы Крыма прошли 51 228 ковид-пациентов. Жертвами инфекции стали 4 675 человек.