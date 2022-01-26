Москва, 26 января 2022, 18:22 — REGNUM Уровень госпитализированных с коронавирусом вырос в России за неделю на 9,3%, заявила 26 января вице-премьер страны Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.
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При этом среди новых выявленных случаев COVID-19 доля госпитализированных составляет на сегодняшний день 17%. По словам чиновника, в 35 российских регионах уровень госпитализаций с COVID-19 превышает средний по стране.
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