Москва, , 13:58 — REGNUM В Госдуме потребовали отставки правительства Санкт-Петербурга из-за запрета на оказание плановой медпомощи и диспансеризацию взрослым гражданам из-за ожидаемого распространения штамма «Омикрон».

"Правительство Санкт-Петербурга лишает многих жителей города права на жизнь, то есть нарушает статью 20 Конституции РФ! Убеждена, что за это оно должно быть отправлено в отставку», — отметила депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ).

По ее убеждению, нельзя допускать такого рода ситуации — они ведут к трагедиям и беззаконию. В противном случае из без того размытое правовое поле РФ исчезнет совсем, подчеркнула парламентарий.

«Хотя формально право на жизнь наших граждан нарушается в соответствии с постановлением главного санитарного врача по Петербургу Наталии Башкетовой, ответственность за это, несомненно, несет исполнительная власть, и не только на уровне регионов!», — уверена коммунистка.