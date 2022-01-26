Москва, , 10:32 — REGNUM В России по состоянию на 26 января на дистанционном формате обучения находятся чуть более 6% учащихся школ. Это следует из инфографики, опубликованной на сайте Минпросвещения РФ.

Дистанционное обучение Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

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«Процент численности обучающихся в закрытых классах (от общего числа школьников) — 6,13%», — свидетельствуют материалы.

Накануне эта цифра составляла 4,59%. Всего же в российских школах обучаются порядка 17 млн детей.

Помимо этого, 111 школ (0,28%) в 30 регионах РФ перешли на карантин в связи с COVID-19.