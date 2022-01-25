Калуга, , 17:52 — REGNUM В Калужской области привито 91,15% взрослого населения области от плана, который составляет 650 тыс. 240 человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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В область уже поступила вакцина от коронавируса для вакцинации подростков от 12 до 17 лет.

Охват тестированием в области составляет 368,9 на 100 тыс. населения. В среднем в сутки делается 3 698 тестов.

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