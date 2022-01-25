Москва, , 12:04 — REGNUM Самое главное правило защиты от коронавируса, гриппа и ОРВИ — часто мыть руки с мылом. Мытье с мылом удаляет различные вирусы, сообщили 25 января в пресс-службе Роспотребнадзора.

Грипп Med-instrukcia.ru

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Второе важное правило — соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга и не трогать руками глаза, нос или рот. Третье — защищать органы дыхания с помощью медицинской маски.

Четвертое правило защиты от вирусов — ведение здорового образа жизни, это повышает сопротивляемость организма к инфекции. Пятое — в случае заболевания COVID-19, гриппом или ОРВИ следует остаться дома и вызвать врача.

Как сообщало ИА REGNUM, компаниям с количеством сотрудников менее 500 человек рекомендовано проводить тестирование на COVID-19 не менее двух раз в неделю.

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