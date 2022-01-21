Санкт-Петербург, , 14:47 — REGNUM Роспотребнадзор запретил проводить на территории Санкт-Петербурга плановый медицинский осмотр и оказывать плановую медицинскую помощь из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщается в опубликованном 21 января постановлении главного санитарного врача по городу Наталии Башкетовой.

Осмотр врача Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как следует из документа, управление Роспотребнадзора постановило комитету по здравоохранению Санкт-Петербурга с 21 января и до особого распоряжения ввести запрет на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослых и детей.

Также надзорное ведомство запретило плановую медицинскую помощь взрослым в амбулаторных условиях, за исключением пациентов с заболеваниями и в состоянии, при которых отсрочка оказания медпомощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровья.

Однако не приостанавливается оказание медицинской помощи в частных медицинских организациях, к которым горожане не прикреплены по ОМС, стоматологиях, женских консультациях и при иных видах профилактических медицинских осмотров.

«Контроль за выполнением постановления оставляю за собой», — подытожила Башкетова.

Напомним, в Петербурге за последние сутки выявлено почти 6 тыс. новых случаев заражения COVID-19, а число больных на амбулаторном лечении выросло почти на семь тысяч человек за сутки.

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