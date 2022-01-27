Кемерово, , 06:11 — REGNUM В Кемерове по данным на сегодня, 27 января, 252 082 горожанина вакцинировались от коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии муниципалитета.

Вакцинация от коронавируса Mos.ru

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В городской администрации напомнили, что прививки может сделать любой желающий в возрасте от 18 лет.

«Наличие противопоказаний определяет врач на приёме перед вакцинацией, — уточнили власти. — Записаться на прививку можно по номеру 122, а также в регистратуре поликлиники».

Отметим, что днём ранее, 26 января, от коронавируса было привито 251 532 человека.