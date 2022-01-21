Новосибирск, , 12:41 — REGNUM В Новосибирске завершилось тестирование 11-классников на коронавирус. Оно проводилось в три этапа. Экспресс-тесты сделаны 6,5 тыс. старшеклассников. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

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Уточняется, что по результатам тестирования подтверждено три случая заражения коронавирусом.

«Мы рассматриваем тестирование как один из механизмов сдерживания роста заболеваемости, определённую гарантию того, что мы не переведём массово все школы на дистанционное обучение, — прокомментировал заместитель министра образования региона Владимир Щукин. — Тестирование добровольное, с 15 лет ребёнок может сам принимать решение и давать согласие на тестирование».

Отмечается, что отказались от тестирования на коронавирус 436 детей, ещё около тысячи — отсутствовали по разным причинам.