Бердск, Новосибирская область, , 13:04 — REGNUM Жители Бердска не спешат вакцинироваться в ожидании появления нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщила главный врач Бердской центральной городской больницы Алла Дробинская.

Вакцинация от коронавируса Mos.ru

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По её данным, на 24 января первым компонентом привиты 52 924 человека — 76,2% от плана для достижения коллективного иммунитета.

Вакцинацию двумя компонентами прошли 50 419 человек — 73% жителей. Среди жителей старшего возраста первым компонентом вакцинировались 1815 человек или 20%.