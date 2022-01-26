Москва, , 15:53 — REGNUM Госдума сокращает число пленарных заседаний в феврале на фоне «Омикрона», передает корреспондент ИА REGNUM 26 января. Соответствующее постановление приняла Госдума.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Пленарные заседания предлагается проводить в течение одной недели, а не двух, как планировалось ранее. В итоге заседания пройдут 15, 16 и 17 февраля.

Всего предлагается рассмотреть 54 законопроекта, в том числе президентский — о Росгвардии, 28 правительственных инициатив.

Кроме того, 16 февраля состоится «правительственный час», в нем примет участие зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, он расскажет о мерах в сфере достижения целевых показателей в строительстве и ЖКХ.