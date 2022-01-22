Москва, , 18:48 — REGNUM В России за сутки проведено более 610 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом 22 января сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

«За последние сутки проведено 612 тысяч тестов на коронавирус, — говорится в сообщении. — Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 22 января остаются 1 267 247 человек».

Отмечается, что всего в стране проведено более 249,3 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 22 января федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Российской Федерации за прошедшие сутки госпитализированы с диагнозом COVID-19 9902 человека.