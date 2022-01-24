Якутск, , 11:27 — REGNUM По понедельникам и вторникам торговые центры Якутска будут закрыты в связи с проведением дезинфекционных мероприятий. Аналогичные действия обязали выполнять также управляющие компании, которые обслуживают многоквартирные дома, сообщили в телеграм-канале заместителя председателя правительства республики Ольги Балакиной.

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Среди новых ограничений также сокращение работы учреждений общественного питания ещё на час — до 23:00 вместо полуночи. В торговых центрах временно закроют фудкорты, аттракционы, детские игровые комнаты и развлекательные центры.

«Каждый понедельник и вторник, до особого распоряжения, предприятия торговли, торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые комплексы, ярмарки, рынки будут закрываться на дезинфекцию, по утвержденному графику (50% в понедельник, 50% во вторник)», — говорится в распоряжении, изданном чиновниками правительства республики.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Якутии объявили добровольную мобилизацию не работающих сейчас по специальности медицинских работников. В Якутске остаётся сложной ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В столице республики 23 января попали в больницы с COVID-19 77 человек, всего в регионе — 107.