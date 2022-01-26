Абакан, 26 января 2022, 14:18 — REGNUM В Хакасии продлили региональную выплату медикам, борющимся с коронавирусом в «красных зонах». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, 26 января Верховный совет республики принял соответствующую поправку.
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Согласно документу, работающие с ковид-пациентами медработники будут получать выплаты до 31 августа 2022 года. Средства на эти цели предусмотрены в региональном бюджете.
«В 2021 году медицинским и иным работникам, оказывающим и обеспечивающим медпомощь по диагностике и лечению COVID-19 в Хакасии, произведены социальные выплаты из республиканского бюджета на сумму более 130 млн рублей», — добавили в правительстве.
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