Москва, , 12:55 — REGNUM За последние сутки в России выявили 49 513 заражений коронавирусом. Об этом 21 января сообщает федеральный штаб по борьбе с распространением вирус, опубликовавший свежие данные.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Число заражений резко выросло — накануне зафиксировали 38 850 заражений коронавирусом. Общее число заражений с начала пандемии достигло 10 987 774. За сутки выздоровели 24 719 заболевших.

Лидером среди регионов является Москва, где зафиксировали 15 987 новых заражений. В Санкт-Петербурге выявили 5 922 заражений, в Подмосковье — 4 424.