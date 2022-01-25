Уфа, , 15:08 — REGNUM Детям, которые получили прививку от COVID-19, будут выдавать сертификат на бумажном носителе в Башкирии. Об этом 25 января сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на брифинге в республиканском минздраве.

Вакцинация Управление пресс-службы правительства Тульской области

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Он уточнил, что эти сертификаты будут выдавать в пунктах вакцинации.

«В последующем по мере расширения портала государственных услуг эти данные будут перегружаться из федерального реестра вакцинированных и будет формироваться необходимая информация», — сообщил Забелин.

Как передавало ИА REGNUM, министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин подчеркнул, что вакцинация подростков от COVID-19 является добровольной.