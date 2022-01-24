Санкт-Петербург, , 17:35 — REGNUM В Санкт-Петербурге резко увеличилась госпитализация детей с коронавирусной инфекцией — за неделю с 93 до почти 250 человек, сообщили 24 января в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Ребенок заболел Ponchikov.net

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По данным ведомства, если с 3 по 9 января всего было госпитализировано 93 ребенка с COVID-19, то с 10 по 16 января — 126, а с 17 по 23 января — уже 246 детей.

«В ближайшее время детская больница им. Н.Ф.Филатова будет целиком перепрофилирована под прием детей с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее», — отметили в комитете указав, что сейчас там развернуто 362 койки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что рассматривается также вопрос об увеличении коек в Педиатрическом университете.

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