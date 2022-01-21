Москва, , 19:17 — REGNUM В Москве зарегистрировано более 1,8 тысячи случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон», почти 80% выявленных инфицированных не покидали пределов Московского региона. Об этом сообщает 21 января пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

«По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на 21 января в Москве зарегистрирован 1831 случай заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 «Омикрон», — говорится в сообщении.

Согласно данным Роспотребнадзора, 1460 заболевших (79,7%) не выезжали за пределы Москвы и Московской области, 371 случай (20,3%) является завозным и связан с поездками в другие страны.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился до 66,6% с 71,4% в конце декабря минувшего года.

Читайте ранее в этом сюжете: Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 66,6%