Красноярск, , 12:08 — REGNUM В Красноярском крае за минувшие сутки подтверждено 29 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в регионе стали 9280 человек.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 180 419. За минувшие сутки выявлено 456 новых носителей. Наибольший прирост зафиксирован в Красноярске, Ачинске и Лесосибирске.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 164 757 пациентов, в том числе 389 за последние сутки. Под медицинское наблюдение взято ещё почти 1,7 тыс. контактных лиц.