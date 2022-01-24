Уфа, , 10:20 — REGNUM Руководство Башкирии продолжит работать в удаленном режиме. Об этом 24 января сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Дистанционные спикеры на ВЭФ-2021 Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

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Хабиров отметил, что у руководства республики стоит задача по сохранению команды в рабочем состоянии.

«Это касается глав муниципальных образований, всех членов правительства. Максимально старайтесь работать на удаленке, на дистанционной режиме», — поручил Хабиров.

Он также отметил, что не может сказать, сколько времени это займет.

«По течению коронавирусной инфекции будем принимать соответствующие решения. Пока работает так», — подчеркнул он.

Согласно данным на 23 января в Башкирии выявили 339 носителей коронавируса.